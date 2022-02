OM : Sampaoli justifie ses choix dont celui de laisser Milik sur le banc…

L’OM s’est incliné 2-1 face à Lyon malgré une première mi-temps maitrisée. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a tenté de justifier sa composition de départ et en particulier l’absence de Milik…

Jorge Sampaoli estime qu’il n’avait pas beaucoup de choix pour composer son équipe, qui a tiré la langue en seconde période. Le coach argentin explique aussi son choix de laisser Milik en dehors du onze de départ.

J’ai besoin de davantage de réflexion pour analyser cette défaite — Sampaoli

« Après cette défaite, on peut avoir plusieurs raisonnements. Nous avions aussi beaucoup d’absents dans l’effectif pour cette rencontre, mon choix d’équipe de départ est aussi lié à cela. On verra qui sera de retour cette semaine. J’essaye toujours, quoi qu’il en soit, de faire le meilleur onze de départ possible. Maintenant, j’ai besoin de davantage de réflexion pour analyser cette défaite. (…) Milik encore sur le banc ? Parce que je pensais que c’était le mieux pour l’équipe d’aligner Payet en pointe, et il avait été bon dans ce rôle-là ces derniers matches. On ne joue pas sans neuf mais avec un neuf différent. Il ouvre les espaces. C’est une façon de jouer mais elle n’est pas forcément définitive. Je ne pense pas qu’avec plus d’attaquants sur le terrain cela aurait changé quelque chose. On a perdu parce qu’on n’a pas joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (01/02/2022)