OM – Sampaoli : « La situation n’est pas claire pour Alvaro… »

Jorge Sampaoli a été interrogé sur le cas Alvaro. le joueur n’est plus à Marseille et a priori le coach ne compte plus sur lui. L’entraineur argentin a d’abord été un peu vague, puis relancé il a expliqué que c’était dommage de gâcher une questions là-dessus.

Alvaro, c’est un peu difficile pour l’avenir

« Alvaro est en Espagne, en accord avec le club. La situation n’est pas très claire. C’est un peu difficile pour l’avenir, il faut voir la réalité des faits. (…) On doit protéger le groupe, faire bloc avec les joueurs que nous avons. J’ai déjà donné ma réponse. Il y a des choses plus importantes, comme le match contre Saint-Étienne dont on a très peu parlé. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/03/2022)

