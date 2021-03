OM – Sampaoli : « Le combat d’un entraîneur est d’installer une idée »

L’OM a remporté son duel face au Stade Brestois à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Un succès qui n’a pas encore totalement convaincu Jorge Sampaoli…

Après leur courte victoire 1-0 sur Rennes mercredi soir, les joueurs de l’Olympique de Marseille avaient à cœur de confirmer au Vélodrome. Chose faite face au Stade Brestois sur le score de 3 buts à 1. En conférence de presse, Sampaoli a salué l’intention, moins la performance tactique…

Maintenant, on doit commencer à s’améliorer dans le jeu – Sampaoli

A LIRE AUSSI : OM – Brest (3-1) : Une fin de match tonitruante !

« L’énergie de l’équipe a permis aujourd’hui de surpasser l’égalisation et de l’emporter. C’est une victoire acquise avec l’énergie, avec la volonté. Ça permet de travailler avec plus de sérénité. On a vu l’unité du groupe, la joie de gagner. Maintenant, on doit commencer à s’améliorer dans le jeu. C’est un succès qui a moins à voir avec la tactique qu’avec l’énergie émotionnelle. Le but de Thauvin a été important. Il est venu vers moi pour me souhaiter un bon anniversaire. Il a besoin de retrouver son meilleur niveau. Mais c’est un joueur déterminant, différent. L’équipe doit s’unir derrière une idée, en regardant au-delà du résultat. Le combat d’un entraîneur est d’installer une idée. Il y aura des moments différents et c’est là qu’on verra le niveau de l’équipe et si elle peut s’unir autour d’un projet commun » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (13/03/21)