OM – Sampaoli dépité : « Les sifflets sont normaux! »

L’OM s’est incliné 0-2 face à Clermont ce dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli s’est exprimé après cette défaite à domicile…

Il y a eu beaucoup d’anxiété et à partir du but encaissé, il y a eu peu de clarté offensive. — Sampaoli

« On est très mal entrés dans le match avec vingt premières minutes ratées et un but de retard. Ensuite, on a eu le contrôle, on a eu des possibilités et leur gardien a fait beaucoup d’arrêts. Mais tout était plus compliqué avec un but de retard. C’est dur pour nous ici, on a perdu beaucoup de points. On doit corriger ça et gagner des matchs à domicile. C’est très important pour nous et pour le public. Il y a eu beaucoup d’anxiété et à partir du but encaissé, il y a eu peu de clarté offensive. Les sifflets sont normaux. Le public veut voir ce qu’il est venu chercher et on n’a pas su lui donner. Il faut l’accepter et essayer de s’améliorer. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse/ L’Equipe (20/02/2022)

C’est vraiment une très, très bonne opération — Gastien

« Sur ces matchs, il faut un peu de réussite, de la discipline et être efficaces. Ce sont les ingrédients pour gagner à Marseille même si ça aurait pu tourner quand on a été dominés. Mais on a bien défendu. On aurait pu les mettre plus en danger mais je ne veux pas faire la fine bouche, c’est un très bon résultat. Il y a eu de la discipline, de la solidarité et on a aussi parfois bien sorti les ballons pour qu’ils sentent toujours le danger. On est capables de défendre bas, même si ce n’est pas ce qu’on prône d’habitude. Mais il y a un rapport de force qui s’instaure et je pense qu’on a fait un match intelligent. On a besoin de points et on fait une bonne opération parce que je crois qu’on est les seuls en bas de tableau à avoir gagné. Tout le monde pensait qu’on allait perdre. Là on met des équipes à six points, c’est vraiment une très, très bonne opération. À la pause, je leur ai dit de ne pas perdre la tête, de garder leur sang-froid. En deuxième période, on s’est un peu moins précipités. On a mis beaucoup de volonté et d’engagement dans les duels. Et on l’a fait de façon intelligente, sans faire trop de fautes. » Pascal Gastien – source : L’Equipe (20/02/2022)