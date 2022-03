OM – Sampaoli: « Longoria me connait et sait que je ne le permettrai pas! »

Avant le déplacement à Brest, Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce vendredi au centre RLD. Le coach olympien a évoqué sa relation son président Pablo Longoria qui n’intervient pas dans ces choix sportifs…

Interrogé sur sa relation avec Pablo Longoria et sa possible intervention dans le fait de faire jouer Payet et Milik ensemble, Jorge Sampaoli a été clair : ce n’est pas possible.

On échange car on veut améliorer l’historie de l’OM mais chacun a sa fonction — Sampaoli

« Non Longoria n’a aucune influence à ce niveau (composition d’équipe) car il me connait et sait que je ne le permettrai pas. Chacun à son travail. On échange car on veut améliorer l’historie de l’OM mais chacun a sa fonction. (…) L’équipe apprend. La pression joue souvent contre nous. On l’a vu en Ligue Europa quand on était supérieur et que l’on pouvait se qualifier mais qu’on ne l’a pas fait. On a été bon mais on a perdu. On a souvent été meilleur que l’adversaire mais on a eu des défaite. Le groupe doit gagner en maturité face à la difficulté, il faut croire en la victoire. L’apprentissage d’un groupe de jeunes doit se faire dans le temps. Mais c’est parfois un peu compliqué d’avoir du temps avec les attentes des supporter, comme dans tous les clubs. L’obligation du résultat et la jeunesse s’ajoutent. La seule chose qui compte aujourd’hui c’est de gagner. On ne peut pas débattre sans la victoire. On l’a vu encore en Ligue des champions avec l’obligation de résultat. Nous, cela nous touche particulièrement car on a un de groupes les plus jeunes de Ligue 1. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (11/03/2022)