OM – Sampaoli : « Mandanda est le gardien emblématique du club, mais… »

« C’est une question de rotation. Pau récupérait d’une blessure, on voulait qu’il ait du temps de jeu. Steve est le gardien emblématique du club, mais j’essaye de faire en sorte que tous les joueurs aient du temps de jeu, et qu’il y ait une concurrence saine à tous les postes. On savait que Pau allait répondre présent » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (11/09/2021)