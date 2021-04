OM : Sampaoli met la pression sur Milik !

En conférence de presse après la rencontre face à Dijon, Jorge Sampaoli a explique pourquoi Arek Milik n’a pas réussi à briller durant ce match.

De retour après la trêve internationale, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 2-0 face à Dijon, la lanterne rouge de notre championnat.

on attend beaucoup de lui, mais il faut davantage de connexions entre les joueurs — SAMPAOLI

Durant cette rencontre, ce sont les défenseurs qui se sont illustrés : les deux buts ont été marqués par Balerdi et Alvaro sur des passes de Dimitri Payet. Arek Milik, positionné en pointe, n’a pas vraiment eu de ballons à exploiter. Jorge Sampaoli s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

« Avec une ligne de cinq défenseurs en face, on a décidé de jouer avec deux attaquants assez hauts et séparés, Dimitri Payet à gauche et Florian Thauvin à droite. On a essayé de jouer beaucoup sur les côtés, avec des centres de Lirola et de Thauvin, mais on n’a pas réussi à trouver Milik. Arkadiusz a joué trois matches avec sa sélection, il a beaucoup voyagé. C’est un joueur important, on attend beaucoup de lui, mais il faut davantage de connexions entre les joueurs » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (04/04/21)