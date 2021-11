OM – Sampaoli : « On doit être plus agressif »

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Troyes (1-0) à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1 grâce à un but de Pol Lirola en seconde période. Les marseillais n’ont vraiment pas livré un grand match mais font une belle opération au classement. L’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli s’est exprimé au terme de la rencontre au micro de Prime Video.

La réaction à chaud d l’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli après la victoire de l’OM (1-0) contre Troyes au stade vélodrome ce dimanche à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1.

A lire aussi : OM : Lirola permet aux Marseillais de faire la bonne opération de la journée face à Troyes !

» C’était pour nous très important de gagner ce soir d’autant que cette semaine a été particulièrement difficile. Cette victoire nous rapproche de la deuxième position au classement et en plus avec un match en moins. (…) Payet est un joueur très important pour nous, il a d’immenses qualités et il a été décisif sur chacune de nos actions notamment sur le but de Lirola. C’est essentiel pour nous qu’il soit là. (…) C’est clair que l’on a eu plus d’opportunités en seconde période. Lors de la première période, cela a été plus difficile face à un adversaire bien regroupé en défense. Il faut donc qu’on insiste pour obtenir plus d’opportunités et surtout être plus agressif » Jorge Sampaoli – Source Prime Vidéo