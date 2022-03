OM – Sampaoli : »Parfois des gens se sentent au-dessus du club »

L’Olympique de Marseille affronte Bâle ce jeudi lors du match aller des huitièmes de finale d’Europa Conference League au Vélodrome (21h). L’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli s’est exprimé en conférence de presse de veille de match.

#Sampaoli : « Des gens se sentent au dessus du club. Depuis que je suis arrivé, nous sommes seconds, c’est quelque chose de bon. Nous, nous avons besoin de recevoir de l’amour, même quand on part. On a besoin de soutien, d’être poussé » #OMFCB #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 9, 2022

« Parfois des gens se sentent au-dessus du club. On était 11e quand je suis arrivé et là on a été 2e pendant presque toute la saison. C’est plutôt bon. On a besoin de ressentir du soutien populaire pour gagner et pas seulement quand on gagne. L’équipe est jeune et a connu beaucoup de changements. C’est important d’être uni. Il ne faut pas penser trop négativement. Il faut penser à ce qui est bon sur le club. Il faut réussir à être uni, peu importe qui est sur le terrain. Je sais qu’il y a des gens qui attendent l’échec et il faut leur donner tort.« Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (09/03/2015)