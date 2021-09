OM : Sampaoli prévient tout le monde !

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul sur la pelouse d’Angers (0-0) ce mercredi lors de la 7e journée de Ligue 1. L’entraineur argentin de l’OM Jorge Sampaoli avait effectué plusieurs changement dans son onze de départ pour cette rencontre. Il s’en est expliqué au terme de la rencontre.

Jorge Sampaoli avait annoncé un turnover, et il n’a pas bluffé. Face à Angers ce mercredi soir (0-0), l’entraîneur olympien du club marseillais a ainsi choisi de laisser pas moins de quatre élément fort de son onze type : Saliba, Guendouzi, Under et Luan Peres. Jorge Sampaoli, . Mais selon le technicien argentin, ce résultat n’est pas lié aux changements réalisés. L’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentin a expliqué en conférence de presse d’après match qu’il fallait s’habituer a une telle rotation cette saison d’un match à un autre.

A lire aussi : Angers – OM : « Luis Henrique a clairement perdu des points… »

« On a eu 3 ou 4 occasions de marquer pour gagner ce match. On est tombé face à une équipe bien regroupée et qui jouait derrière le ballon. On était face à une formation qui voulait avant tout défendre et ne pas encaisser un but. Mais la rotation n’a pas entraîné ce résultat, on a changé des joueurs car il le fallait, il faut s’habituer car on va avoir beaucoup de matchs tous les trois jours donc il y aura une rotation naturelle. Mais le résultat n’est pas dû à ce turnover, il est lié à un manque de réussite », Jorge Sampaoli – Source : conférence de presse

A lire aussi : Angers – OM : Incidents entre supporters marseillais et angevins à la fin du match

Touché à la cuisse lors de la rencontre Boubacar Kamara a du laisser sa place en seconde période. Il s’est lui aussi exprimé au micro de Prime Video au terme du match nul concédé par l’OM face à Angers (0-0) à l’occasion de la septième journée de Ligue 1.

A lire aussi : Angers – OM (0-0) : Coup d’arrêt pour les marseillais

« J’ai ressenti une douleur, à peu prêt similaire à celle de l’année dernière en un peu moins forte. On verra demain avec le club ce qu’il en est. (…) Oui c’est un coup d’arrêt car on était sur une bonne lancée. On a quand même eu deux belles occasion, à nous de nous re-concentrer pour dimanche avec un match important au vélodrome » Boubacar Kamara : Source Prime Vidéo (22/09/2021)