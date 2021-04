OM : Sampaoli ravi de la prestation de ce joueur à son nouveau poste

Après la victoire 2-0 de l’OM face à Dijon, Jorge Sampaoli est revenu sur la prestation de son équipe face à un bloc bas. Le coach argentin a apprécié la prestation d’Hiroki Sakai aligné au poste de stoppeur gauche.

Jorge Sampaoli a apprécié la prestation d’Hiroki Sakai dans la défense à trois. Le japonais a certainement plus de qualités pour évoluer à ce poste plutôt que sur un côté ou les pistons sont plus des joueurs offensifs…

Sakai a fait un grand match — Sampoli

« Duje Caleta-Car, suspendu, Quelle prestation de Sakai dans l’axe ? Sakai a fait un grand match, il a été très bon dans les uns contre uns surtout face aux attaquants rapides. À ce poste de défenseur central, à trois, avec ses caractéristiques de vitesse et d’anticipation, il a fait un bon match. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / L’Equipe (04/04/2021)

il faut travailler ce type de schéma parce qu’on affrontera d’autres équipes qui jouent de cette façon — Sampaoli

« Quand on est face à une équipe avec une défense regroupée, il faut prendre des positions au milieu pour les faire bouger, il faut de la patience, chercher des espaces. Si on attaque direct, c’est compliqué. On a eu un gros volume de passes dans le camp adverse, il faut travailler ce type de schéma parce qu’on affrontera d’autres équipes qui jouent de cette façon. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / L’Equipe (04/04/2021)