OM : Sampaoli répond à Bosz sur les absents…

Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce lundi à la veille du match à rejouer à Lyon. Le coach a répondu à son homologue Lyonnais concernant les absents pour ce match…

Alors que Lyon devra faire avec de nombreux absents, Sampaoli a tenu a rappelé que Lyon avait plus de récupération. De plus, l’OM devra aussi faire sans Gueye, Dieng et Gerson…

nous on a joué samedi et on rejoue vendredi — Sampaoli

« Il y a des absences à Lyon. Je crois qu’ils ont 5/6/7 absents. Mais nous on a joué samedi et on rejoue vendredi. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/01/2022)

En conférence de presse, le technicien néerlandais s’était emporté contre la LFP.

« À mon avis c’est bizarre. Au milieu d’un championnat, il y a une date FIFA. On est obligé de sortir les joueurs. Cela, je ne le comprends pas. (…) Ce sont deux bons joueurs donc si on n’a pas Lucas Paqueta et Bruno Guimarães, Marseille sera content et nous non. Et puis cela fait pas mal de temps. Je me rappelle exactement la date. C’était le 21 novembre que l’on a joué, que l’on a joué trois minutes contre Marseille. On est plus, pff… Cela fait plus de deux mois et on n’a toujours pas de date. Je pense que c’est quand même un petit peu bizarre. Même aujourd’hui je ne sais pas quand on va jouer. Aucune idée. » Peter Bosz – source : Conférence de presse (22/01/2022)