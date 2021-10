OM : Sampaoli reste méfiant avant le match test face à Nice

L’OM se déplace à Troyes pour affronter Nice à huis clos. Avant cette rencontre Jorge Sampaoli a donné son avis sur les qualités de son adversaire de demain. Il estime que Nice à une belle attaque et une défense solide. Cela peut être un examen difficile…

On va sûrement souffrir si on ne maîtrise pas le match — Sampaoli

« C’est une équipe qui peut marquer à n’importe quel comment, ils ont des très bons attaquants, sont capables de jouer rapidement en transition. Mais qui a également montré une solidité défensive très importante même si elle a été battu par Lyon. On va sûrement souffrir si on ne maîtrise pas le match. On sait que les allers-retours dans le match peuvent nous faire très mal. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)