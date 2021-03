OM : Sampaoli révèle pourquoi les joueurs ont sombré à Nice !

En conférence de presse après la défaite de l’OM sur la pelouse de Nice (3-0), Jorge Sampaoli ne s’est pas caché et a expliqué pourquoi les marseillais ont sombré une fois menés au score…

L’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné hier après-midi sur le terrain de l’OGC Nice (3-0). En fin de rencontre, le coach Sampaoli a donné la raison d’un pareil revers.

Dès qu’on a été menés au score, on a abandonné notre philosphie de jeu – sampaoli

« Sur la première mi-temps, c’est le meilleur niveau de jeu que j’ai vu de l’équipe. On était capables de jouer vers l’intérieur, on a été supérieurs à diverses hauteurs du jeu mais on n’a pas su concrétiser les occasions. Ensuite, on a vu une équipe plus désespérée et ça donne une conclusion logique au match ce soir. (…) Ce qui est inquiétant, c’est la perte d’unité de l’équipe. Une erreur individuelle peut se rattraper mais désormais, il faut mettre en place un esprit de jeu collectif qu’on a justement perdu en deuxième période. En réalité, l’ambiance dans un club quand ça va mal est propice à l’instabilité. Mais l’OM est une ville et un club très important et il est de notre responsabilité de tout faire pour faire plaisir à nos supporters. On essaye de mettre en place une philosophie. Dès qu’on a été menés au score, on l’a abandonné. Il faut faire face à l’adversaire et dès qu’on est menés, c’est là qu’on doit attaquer. Il faut savoir aujourd’hui qui nous sommes dans le jeu et où on va » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/03/21)