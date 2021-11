OM : Sampaoli revient sur la défaite et évoque la suite du projet…

L’OM avait été convaincant lors des 4 premiers matches d’Europa League mais n’avait pas récolté autant de points qu’espéré. Dans ce match décisif face à Galatasaray, les hommes de Jorge Sampaoli se sont écroulés.

Le côté gauche a pris l’eau, les attaquants ont été inefficace. Jorge Sampaoli est revenu sur ce match en conférence de presse mais a aussi évoqué la suite du projet marseillais…

Nous avons perdu la qualification dans les matchs précédents — Sampaoli

« On savait qu’il y aurait cette ambiance en faveur des locaux, qu’il faudrait défendre une grande équipe de France. (…) Tout a été dans le sens de Galatasaray émotionnellement, psychologiquement et dans le scénario du match. Le plus important pour ce groupe jeune est désormais de penser à demain et continuer à se construire. Sinon le projet ne pourra pas fonctionner. C’est clairement une déception d’être éliminé. Nous avons perdu la qualification dans les matchs précédents qui nous ont forcé à devoir venir gagner ici dans un scénario très compliqué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (25/11/2021)

