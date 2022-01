OM : Sampaoli se fait chambrer par Rongier et Guendouzi ! (et c’est vraiment très drôle ! )

Au cours d’une session live sur Twitch l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli s’est fait chambré par certains de ses joueurs notamment Valentin Rongier au sujet de ses séances de musculations quotidiennes…

L’ambiance est visiblement bonne dans le vestiaire marseillais. La relation entre les joueurs de l’OM et le coach Sampaoli est également excellente. Ces derniers n’hésitent d’ailleurs pas à le chambrer en témoigne cette scène lors d’un live sur Twitch ou Valentin Rongier, avec beaucoup d’humour, n’a pas épargné l’entraîneur argentin adepte des séances de musculations.

« Je vous vois souvent en salle de muscu, faire des exercices ou du cross fit. C’est bien, mais je ne vois pas de changements au niveau du corps. J’ai l’impression que vous ne soulevez pas assez. Il faut mettre plus d’intensité pour avoir le même corps que moi ! », lui a lancé l’ancien Nantais. « C’est vrai que lui et Alvaro sont là souvent et ils sont bien meilleurs que moi », a répondu Jorge Sampaoli en souriant.

Ptdrrrrrr mais Rongier il est fou, il ne veut plus jouer de la saison à parler comme ça à Sampaoli 😭😭 pic.twitter.com/wWqeJgAIvn — Capitaine Dim ➐🇸🇳 (@MomoHusseini13) January 27, 2022

L’autre milieu de terrain, Matteo Guendouzi a également a également taquiné le technicien argentin, visiblement mauvais perdant lors d’un match de tennis ballons entre les deux hommes (qui avait déjà filtré sur la chaîne officielle du club) : « Coach, vous avez triché la première fois qu’on a joué au tennis ballon. On a parié 1.000 euros et ils ne sont toujours pas dans le vestiaire. Donc on va doubler la mise et je vous attends pour la revanche ». Cette fois, Sampaoli préfère nier formellement cette défaite…