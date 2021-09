OM : Sampaoli s’enflamme après la victoire face à Monaco !

« C’a été un très bon match pour nous. Les joueurs ont joué sur un terrain difficile, contre un concurrent direct. Ça va nous permettre de croire encore plus en nos qualités. C’est ce qu’on espère. La Ligue 1 est un Championnat très physique dans laquelle le ballon va très vite. Collectivement, ce qu’on demande aux joueurs, c’est de jouer le plus possible dans le camp adverse et d’y faire le plus de passes possible. Ce qui est le plus difficile dans le foot : trouver des espaces dans le camp adverse, et on y arrive. On sait qu’on a un effectif un peu réduit, et qu’il y a un match de Ligue Europa qui vient vite, jeudi face au Lokomotiv Moscou, avant un match contre Rennes, dimanche. On va devoir doser le temps de jeu de certains joueurs » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (11/09/2021)