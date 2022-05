OM : Sampaoli s’explique pour Milik (face à Rennes)

Avant le dernier match de la saison face à Strasbourg ce samedi soir, Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse. Il est revenu sur le cas Milik qui n’est pas entré en jeu face à Rennes.

Jorge Sampaoli a expliqué que son attaquant était très incertain avant ce match et qu’il n’était pas au mieux pour jouer le match face à Rennes. Il précise que Bakambu était forfait et que Dieng n’était pas à 100% d’où son choix de partir sans véritable attaquant.

« Je joue toujours pour gagner, comme tous les clubs. Il y avait un plan de match pour cette rencontre contre Rennes, Milik ne rentrait pas dans le groupe à dix minutes près. Bakambu était forfait, Dieng revenait juste, beaucoup de réponses sont liées au quotidien, réponses sont aussi là. On propose un plan de jeu et on choisit les joueurs pour y répondre. L’individuel ne passe pas avant le collectif. Je préfère la surface adverse, parfois je n’ai pas les outils pour. La stratégie est toujours la même, mais il faut prendre compte les éléments qu’on a à disposition ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (19/05/2022)