OM : Sampaoli s’explique !

Quelques heures après l’officialisation faite par l’OM, Sampaoli fait ses adieux et s’explique dans un post instagram sur les raisons de son départ de l’Olympique de Marseille.

L’ancien entraîneur de Marseille explique des objectifs différents avec la direction marseillaise. Le coach espérait des recrues plus rapidement et de renoms pour préparer la campagne de Ligue des Champions, il énonce un « rythme » différent qu’avec ces dirigeants, on connaît Sampaoli au tempérament volcanique, et le démarrage au mercato était sûrement trop lent pour lui, suffisant pour le faire partir ? En tout cas, il finit par remercier Longoria et les supporters en passant par les joueurs et les différents membres du club. L’histoire est donc bien terminée entre l’OM et Jorge Sampaoli.

« Être l’entraineur de ce club a été un plaisir pour moi. J’ai été très heureux » -Sampaoli

« Dès mon arrivée à Marseille, je m’y suis senti comme chez moi, comme si j’y avais vécu toute ma vie. L’OM est une passion. Chaque fois que je suis entré dans l’Orange Vélodrome, mon coeur battait à tout rompre. La dernière saison a été incroyable. Être l’entraineur de ce club a été un plaisir pour moi. J’ai été très heureux. Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants. Il n’y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L’important, c’est de rechercher l’excellence et de vouloir ce qu’il y a de mieux pour l’OM. Je souhaite remercier Pablo Longoria et son équipe de travail qui m’ont fait confiance. Merci aux joueurs de faire du football un sport aussi beau. Merci à tous les salariés du club de se donner à 100% pour l’équipe. Merci aux supporters, car sans vous, rien n’aurait de sens. Jusqu’à une prochaine fois. » Jorge Sampaoli (01/07/25022)