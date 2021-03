OM : Sampaoli signe une nouvelle recrue pour son staff

Deuxième match et deuxième victoire pour cet OM version Jorge Sampaoli ! L’ancien sélectionneur de l’Argentine ne pouvait pas rêver meilleur départ ! L’ancien coach du FC Seville va accueillir un nouveau membre dans son staff.

L’OM s’est imposé ce samedi contre Brest (3-1). Une nouvelle victoire arrachée dans les dernières minutes, comme face Rennes. Cette fois encore ce sont les entrants qui ont fait la différence avec le jeune brésilien Luis Henrique, auteur de deux passes décisives, et Michael Cuisance une nouvelle fois buteur ! On appelle ça un coaching gagnant !

Alors, tout n’est pas encore parfait loin de là, et c’est tout à fait normal ! Mais on observe désormais une équipe de l’OM qui s’est ressoudée autour du coach argentin. En peu de temps ce dernier a déjà réussi à remobiliser mentalement un groupe qui semblait profondément désuni et totalement perdu.

Un 6e adjoint pour Sampaoli

Selon les informations du quotidien La Provence, Sampoli va encore encore étoffer son staff technique. Il va ainsi accueillir un nouvel adjoint : Inigo Dominguez. Ce dernier est arrivé à Marseille ce dimanche. Il a collaboré avec le coach olympien au Chili puis au FC Séville, et travaillera aussi bien sur le terrain que dans l’analyse des matches et des adversaires.

Au total Sampaoli compte donc désormais pas moins de 6 adjoints : Jorge Desio, Pablo Fernandez, Patricio d’Amico, Diogo Meschine, Pancho Abardonado et Laurent Spinosi.