OM : Sampaoli s’interroge concernant le mercato d’hiver…

Ce vendredi, Jorge Sampaoli était au centre RLD en salle de presse pour répondre aux questions des journalistes. Le coach de l’OM a évoqué la jeunesse de son groupe et la possibilité de faire des corrections lors du mercato de janvier…

En effet, cela fait plusieurs semaines que le coach de l’OM parle de la jeunesse de son groupe. Il voulait d’avantage de recrues lors du mercato d’été et en espère donc encore en janvier mais il sait que la marge de manœuvre de Pablo Longoria est réduite. Sampaoli aimerait apporter des changements lors du marché hivernal…

Nous verrons si l’on doit corriger des petites choses au mercato hivernal — Sampaoli

#Sampaoli : « C’est un groupe jeune et quasiment neuf. Nous avons besoin d’évolution totale dans ce groupe. Nous verrons si l’on doit corriger des petites choses au mercato hivernal… » #OMESTAC #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 26, 2021

Si Pablo Longoria veut satisfaire son coach, il va devoir vendre un élément lors du prochain mercato. L’objectif serait toujours le même : trouver une porte de sortie pour Duje Caleta-Car. L’international croate avait refusé de rejoindre Wolverhampton (Angleterre) et Valence CF (Espagne) l’été dernier au grand dam du président espagnol de l’OM. Relancé par Sampaoli et titulaire dans la défense olympienne, le joueur de 25 ans sera-t-il sollicité cet hiver ?

Longoria espère un transfert de Caleta-Car en janvier ?

Selon l’Equipe de ce vendredi, « son match de jeudi n’est pas une bonne publicité, si jamais certains recruteurs étaient présents au Nef Stadyumu. Cela ne l’empêchera sans doute pas de signer un jour en Premier League ou ailleurs et l’OM poussera dès janvier dans cette direction. » Reste à savoir si l’intéressé ouvrira la porte à un départ cette fois, il lui reste encore un an et demi de contrat avec le club marseillais (2023).