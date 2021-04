OM : « Sampaoli va nous rendre le Payet que l’on attendait ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3 buts à 1 hier soir lors de la 34e journée de Ligue 1 contre le Stade de Reims. Voici la note et l’appréciation de Pol Lirola sur cette rencontre.

L’Olympique de Marseille est monté en puissance lors de cette rencontre face au Stade de Reims. Endormis puis réveillés par ce but des hommes de David Guion, les Marseillais ont réussi à prendre les trois points, notamment grâce à un grand Dimitri Payet.

Impliqué sur les trois buts, le numéro 10 a pesé sur la défense du Stade de Reims. Il signe son retour en grâce après avoir marqué face à Lorient la semaine dernière.

Sampaoli va nous rendre le Payet que l’on attendait !

Quel match de la part du Réunionnais… Un doublé qui vient récompensé ses efforts et une passe décisive pour Milik juste avant la pause : voici la prestation que l’on demandait depuis le début de la saison ! De l’efficacité, de l’intelligence dans le jeu et surtout un touché de balle si caractéristique du numéro 10. Espérons qu’il restera sur cette lignée jusqu’à la fin de la saison et pour l’an prochain ! L’OM a besoin de son meneur de jeu à ce niveau.