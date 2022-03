OM : « Sampaoli veut faire du Guardiola… »

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce dimanche soir face à l’AS Monaco (0-1) en match de clôture de la 28e journée de Ligue 1. Sur les ondes de RMC Sport, le consultant Kevin Diaz a donné son sentiment sur la prestation des hommes de Jorge Sampaoli.

Nouvelle grosse désillusion pour l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco. Alors que l’OGC Nice a remporté sa rencontre face au Paris Saint Germain, les Marseillais n’avaient plus d’autre choix que de gagner pour retrouver sa seconde place au classement de Ligue 1. Les olympiens se sont finalement inclinés et font la très mauvaise opération du week end. Sur les ondes de RMC Sport dans l’émission l’After Foot, le consultant Kevin Diaz a livré son analyse de la performance des hommes de Jorge Sampaoli.

Marseille n’a pas les moyens des ambitions de Sampaoli (Diaz)

« Sampaoli a peut être beaucoup d’ambition, pour des moyens limitées par rapport à ce qu’il veut faire. Parce que ce qu’il veut faire Sampaoli c’est faire du Guardiola… Marseille n’a pas les moyens des ambitions de Sampaoli (…) Objectivement, l’OM superforme à la troisième place. Le niveau de l’OM cette saison on l’a vu en Europa League où il y avait des équipes à sa portée. Ils n’ont pas été capables de se qualifier. En 2022, contre Lyon et contre Monaco tu as une mi-temps qui est bien et la deuxième qui est catastrophique. (…) J’ai pas été toujours tendre avec Sampaoli mais sur ce match on ne peut rien lui reprocher « Kevin Diaz – After Foot (RMC Sport) – 07/03/2022

🎙 @DanielRiolo : « La première période de l’OM est excellente. Le problème, c’est ce qu’ils font dans la dernière passe, dans l’avant-dernière passe. N’importe quel bloc solide peut vraiment mettre en défaut cet OM-là, parce que ça manque de justesse technique. » #rmclive pic.twitter.com/pn7UpHZFXK — After Foot RMC (@AfterRMC) March 6, 2022

