OM : « Sanchez c’est l’exemplarité ! »

Nouvelle tête de proue du recrutement estival de Pablo Longoria, Alexis Sanchez n’est pas venu à Marseille pour prendre des vacances. A 34 ans, le chilien continue d’étonner par sa vivacité et sa rigueur.

Passé par Barcelone, Arsenal, Manchester United et l’Inter Milan, Alexis Sanchez a le parcours d’un grand joueur et depuis son arrivée à l’OM cet été, il continue de prouver qu’il ne raccrochera pas les crampons de sitôt.

Avec 7 buts pour 1 279 minutes jouées sous le maillot Olympien, El Nino Maravilla apparaît comme le numéro 9 dont Marseille avait besoin depuis tant d’années. Pour preuve, Igor Tudor l’a totalement intégré à son système : sur 14 matchs de championnat, Sanchez était dix fois dans le onze de départ et est entré deux fois en jeu.

Sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille, notre intervenant Nicolas Filhol ne tarit pas d’éloges pour le chilien.

J’aimerai bien le voir avec un autre attaquant

« Je suis satisfait de sa première partie de saison. Il est efficace et c’est surtout un exemple : un joueur de cet âge là avec la carrière qu’il a, il arrive à Marseille, il est pas venu pour se la couler douce. C’est l’exemplarité : il vient tôt à l’entraînement, il travaille, en match il se met en sang, il court presque trop parce que des fois il manque de lucidité à cause de ça. Je trouve qu’il n’est pas assez servi, il fait beaucoup d’appels contre-appels. Le seul bémol c’est son placement, je pense que ça serait intéressant de le voir en soutien d’un attaquant plutôt que seul en pointe. Dans certains matchs, quand il se retrouve avec deux tours centrales, c’est compliqué pour lui, il se perd un peu, même s’il a le vice et qu’il a tout ce qu’il faut pour jouer attaquant, j’aimerai bien le voir avec un autre attaquant. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 19/12/2022

