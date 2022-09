OM : Sanchez, changement de poste nécessaire ?

L’OM n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul face à Rennes lors de la 8e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Alexis Sanchez sur ce match.

L’Olympique de Marseille a semblait à bout de souffle face à Rennes dimanche après midi, pourtant les marseillais disposés de 48h supplémentaires pour récupérer de leur match de Ligue des Champions. Rennes a proposé un pressing haut et s’est procuré des occasions. Plusieurs joueurs ont vite affiché un manque de précision technique ce qui a compliqué la construction du jeu. Attentiste, Tavares a laissé filer Traoré, ce dernier a frappé dans un angle fermé, un tir dévié par Guendouzi sur la hanche de Lopez qui n’a rien pu faire (0-1 / ). Un but qui n’a pas tout de suite réveillé les olympien qui peuvent dire merci à leur gardien, auteur de deux parades, qui permet de n’avoir qu’un but de retard. En seconde période, l’OM a égalisé sur un corner parfaitement tiré par Veretut sur la tête de Guendouzi au premier poteau (1-1 / ). Après cette égalisation les marseillais ont proposé plus de jeu vertical pendant un quart d’heure, mais le match s’est ensuite éteint. Les rennais n’avait plus les jambes et les entrants marseillais à l’image de Payet et Suarez n’ont pas été incisifs. L’OM termine par un match nul, mais le bilan comptable après 8 journées de Ligue 1 est très bon.

La note d’Alexis Sanchez : 4/10

Son appréciation Sanchez, changement de poste nécessaire ?

Aligné une nouvelle fois en pointe, l’international chilien a eu du mal à exister. Si l’équipe affiche de la fatigue, les adversaires ont bien compris comment bloquer les pistons, ce qui isole l’attaque marseillaise. Le profil de Sanchez ne correspond pas à cet attaquant seul entre les centraux. Tudor va devoir se renouveler pour relancer son attaque et Alexis Sanchez pourrait être plus utile un cran plus bas. Il n’a pas assez existé dans cette rencontre, il a besoin de souffler mais aussi d’une nouvelle animation…

Les notes des médias L’Equipe 4/10 Il n’est pas un avant-centre de métier, pouvant peser sur les défenses, et face à deux mastodontes comme Rodon et Theate, il n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Il n’a jamais vraiment existé, à part sur une projection pour Clauss (16e) ou un tir dans la surface contré par Rodon (49e), sur l’une des rares opportunités où il a été (bien) servi. Suppléé par L. SUAREZ (85e), faiblard sur ses quelques minutes disputées et averti (90e). Maxifoot 4/10 Une rencontre très pénible pour l’attaquant chilien. Parfaitement pris par Rodon et Theate, il n’est pas parvenu à se créer la moindre occasion. Un match à oublier pour lui. Footmercato 4/10 Le Chilien a couru, beaucoup et souvent en vain, durant le premier acte. Avec seulement 21 ballons touchés durant les 45 premières minutes, l’ancien d’Arsenal n’a pas vraiment eu l’occasion de se mettre en évidence. Trop peu touché dans la surface, il aura tout de même tenté de se libérer des espaces. Dominé dans les airs (un duel sur six remporté), Sanchez n’a pourtant jamais cessé de donner de sa personne, s’agaçant également du manque de précision de ses coéquipiers.