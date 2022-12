OM : « Sanchez est tout à fait dans l’esprit de l’Olympique de Marseille »

Recrue phare du mercato estival de Pablo Longoria, Alexis Sanchez suscitait beaucoup d’attentes de la part des supporters marseillais, mais aussi des doutes sur sa capacité à s’adapter et à performer…

A l’issue de cette première partie de saison, Alexis Sanchez apparaît comme un titulaire indiscutable de l’effectif Olympien et semble être le numéro 9 dont le club avait tant besoin ces dernières années.

Le chilien a joué 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison pour un total, de 1280 minutes de jeu. Sanchez a inscrit cinq buts en championnat et deux buts en Ligue des Champions, soit un ratio de 173 minutes par but. Un total honorable pour un joueur qui n’a pas joué depuis un bon bout de temps et dont le poste préféré n’est pas attaquant de pointe.

Dans Débat Foot Marseille, notre intervenant Jean-Charles de Bono juge la première partie de saison d’El Nino Maravilla et sa compatibilité avec l’OM.

Sanchez, grand joueur, très bon buteur, esprit remarquable, beaucoup d’activité

« Je suis très satisfait du début de saison d’Alexis Sanchez, c’est vrai que c’est un joueur qui avait pas beaucoup joué ces dernières saisons. Il arrive à l’Olympique de Marseille, sur les 15 premiers matchs de championnat il en fait 12, il marque cinq buts donc c’est un joueur qui a été dans l’esprit. On connaît sa qualité technique quand il décroche pour essayer de prendre le ballon un peu plus souvent loin du but adverse, il est capable de marquer et de faire marquer. Il est présent, et il est bien surveillé par les adversaires, parce qu’on connaît son talent. Il est bien rentré dans le mouvement marseillais avec cette envie de démontrer de suite qu’il était capable d’être présent sur ce qu’on lui demandait dans la saison, grand joueur, très bon buteur, esprit remarquable, beaucoup d’activité, il ne rechigne pas aux efforts. Il est tout à fait dans l’esprit de l’Olympique de Marseille. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 19/12/2022

