OM : Sanchez, joueur de classe mondiale !

Sanchez, joueur de talent et de classe !

Il n’avait plus le rôle de titulaire depuis plusieurs saison et comme l’a déclaré un journaliste chilien, le lion est sorti de la cage. Sanchez est déjà étincelant avec l’OM, leader technique de l’attaque et décisif. Impeccable techniquement, il sent le jeu et se déplace aux bons endroits et dans le bon tempo. Il s’offre un premier but tout en maitrise avec un contrôle parfait et une frappe enchainé avec une sacrée vitesse d’exécution. Il est à l’affût pour un second but de renard et aurait même pu s’offrir un troisième s’il n’avait pas été contré au dernier moment. Un gros match bien convaincant de la recrue phare du mercato olympien