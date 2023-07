La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’ancien journaliste de Canal +, Matthias Manteghetti était l’invité de l’Apéro Mercato, pour lui la perte d’Alexis Sánchez serait une énorme déception.

En fin de contrat avec l’OM, les chances de voir Alexis Sánchez revenir à Marseille, l’année prochaine, sont chaque jour, un peu plus faibles. Pour l’ancien journaliste de Canal +, Matthias Manteghetti, le départ du Chilien serait une très mauvaise nouvelle pour le club phocéen : « Ce serait un énorme regret qu’il s’en aille. On est dans un cheminement où avec Tudor et maintenant avec Marcelino, on est sur des coachs qui en demande beaucoup à leurs joueurs. Alexis Sánchez est tout à fait là-dedans. Il serait la figure de proue, le soldat numéro 1 de Marcelino. En plus de ça, c’est un joueur extraordinaire. »

L’OM tente son baroud d’honneur

Dans l’espoir de conserver Alexis Sánchez, malgré la situation mal embarquée, l’OM lui aurait fait une offre de prolongation extrêmement avantageuse. Pablo Longoria aurait proposé à Sánchez une augmentation salariale de 25% de plus, que ce qu’il touchait la saison dernière, ainsi qu’une belle prime à la signature.