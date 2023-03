OM : Sanchez ultra décisif avec sa sélection (malgré une douleur au pied !)

Alexis Sanchez a sauvé le Chili face au Paraguay en amical. Alors que les chiliens étaient menés au score, Sanchez a égalisé, puis a donné la victoire à son pays dans le temps additionnel.

Sanchez aussi décisif en sélection qu’avec l’OM. Dans la nuit française du 28 mars, le Chili a affronté le Paraguay, à domicile en match amical. Alors que le Chili était mené 1-2, le joueur de l’OM a sauvé les siens. A la 76e minute, après une action des chiliens, le ballon reste dans la surface péruvienne, Diego Valdés effectue une passe de la tête vers Sanchez, contrôle du pied droit avant d’éliminer le défenseur et d’ajuster le gardien adverse Antony Silva.

#LaRojaXCHV | ¡GOOOOL DE CHILE! Alexis aparece para meter un derechazo y estampar el empate en el Monumental 🇨🇱 2-2 🇵🇾

⌚️ 74′ 👉 Minuto a minuto https://t.co/KagSog7vUz

📡En vivo https://t.co/rRO6YeWzQP

📺 PlutoTV https://t.co/UiLsCfqFGe pic.twitter.com/fR3HySbQGF — CHV Noticias (@CHVNoticias) March 28, 2023

L’heure tourne et le quatrième arbitre indique 9 minutes minimum de temps additionnel. A la 92e minute le Chili obtient un corner, Sanchez se précipite pour le tirer et tente une frappe directe sur le gardien. Ce dernier commet une faute de main terrible et le ballon termine au fond des filets. Si le but est dans un premier temps accordé à Sanchez, il sera au final pour Silva, contre son camp.

#LaRojaXCHV | ¡GOOOOOL DE CHILE! Alexis sorprende a todos y mete un gol olímpico en el epílogo del partido 🇨🇱 3-2 🇵🇾

⌚️ 90+2′ 👉 Minuto a minuto https://t.co/KagSog7vUz

📡En vivo https://t.co/rRO6YeWzQP

📺 PlutoTV https://t.co/UiLsCfqFGe pic.twitter.com/NmZiocCZF5 — CHV Noticias (@CHVNoticias) March 28, 2023

Plus rien ne sera marqué, le Chili l’emporte 3-2, dans un stade en fusion. De bons augures pour Sanchez, qui reviendra à Marseille dans la semaine pour la reprise du championnat. L’OM recevra Montpellier le 31 mars.

La sale nouvelle c’est qu’en itw après le match il a confié qu’il n’avait pas débuté en raison d’une gêne au pied. — Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud) March 28, 2023

Sanchez n’était pas titulaire car il avait une gène au pied, cela ne l’a pas empêché d’être décisif…