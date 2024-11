OM : Sans surprise, Domenech se paye (encore) De Zerbi !

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France, Raymond Domenech, a exprimé ses réserves concernant le jeu proposé par Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. Après la victoire 1-3 de l’OM à Lens, Domenech a remis en question la capacité du coach italien à imposer son style de jeu face à des adversaires bien organisés défensivement.

Selon lui, les performances de l’OM face à des équipes comme Brest et Montpellier, qui ont joué de manière ouverte, ne sont pas représentatives de la solidité du projet de De Zerbi.

Le jeu de De Zerbi à l’OM : des failles face aux équipes bien défensives

Raymond Domenech a précisé que les bons résultats de l’OM contre Brest et Montpellier étaient principalement dus à des adversaires qui ont « ouvert des boulevards » et permis aux Phocéens de se montrer offensivement. « Quand l’adversaire comme Montpellier ou Lyon ouvre le jeu, Marseille s’emballe. Mais quand ils rencontrent des équipes plus compactes, comme Auxerre, c’est un autre problème », a déclaré l’ancien entraîneur, soulignant que la défense des adversaires bien structurés a révélé des failles dans le jeu de De Zerbi.

La critique de Domenech sur le manque de maîtrise tactique de l’OM

Selon Domenech, l’OM peine à se montrer véritablement convaincant face à des blocs défensifs serrés. « Si l’adversaire ferme le jeu, De Zerbi ne semble pas capable d’apporter une réelle solution », a expliqué l’ex-sélectionneur, ajoutant qu’il n’avait pas vu de signes de maîtrise tactique de la part de l’équipe marseillaise, même lors des victoires contre Brest et Montpellier. Domenech a également évoqué une possible égalisation de Lens, soulignant que sans une faute décisive, le match aurait pu se conclure par un 2-2. « Je n’ai pas vu que De Zerbi était capable de démontrer quelque chose, son jeu il n’y a rien et ils se font prendre en contre. Si l’adversaire ouvre comme l’avait fait Lyon. Ils sont emballés deux matches face à Brest et Montpelier, Brest était à la rue, si ça cela suffit. Ils ne gagnent pas sur une maitrise de jeu. Face à Lens, s’il n’y a pas faute cela fait 2-2. »

Je n’ai pas vu que De Zerbi était capable de démontrer quelque chose — Domenech

Cette critique s’inscrit dans une tendance plus large de scepticisme de la part de Domenech à l’égard des entraîneurs étrangers, notamment lorsqu’ils exercent à Marseille, un club où les attentes sont toujours très élevées. Pour l’ex-sélectionneur, l’OM semble encore en difficulté pour imposer son jeu face à des adversaires bien structurés, malgré des moments de brillance contre des équipes qui adoptent une stratégie plus ouverte.

En résumé, Raymond Domenech reste perplexe quant à l’impact du style de jeu de De Zerbi à l’OM. Les critiques se multiplient autour de l’inefficacité de l’équipe face à des défenses solides, et le manque de réponse tactique face à des équipes organisées demeure une question clé pour le coach italien à Marseille.