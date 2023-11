OM : Sarr bien trop brouillon techniquement !

Note de L’Equipe

3/10

Que de déchets, sérieusement… On connaît le virevoltant ailier sénégalais, pas vraiment le joueur le plus régulier de la ligue, mais il a été trop brouillon à Nice, et encore maladroit samedi soir, à l’exception d’un très bon centre au ras pour rechercher Aubameyang (17e). Un centre pour Harit (9e), mais il s’est de moins en moins appliqué dans ses transmissions (35e). Recherché haut, il pousse trop loin son ballon (41e, sortie de but). Absent des débats en seconde période, il est suppléé par VITINHA (77e), ovationné et dynamique.