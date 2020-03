OM : Sauzée pense que l’erreur vient aussi de Villas-Boas

L’OM a laissé filer le match face à Amiens vendredi, alors que les marseillais menaient 2-0, ils se sont fait bouger en fin de rencontre. Pour Franck Sauzée, Villas-Boas s’est peut-être trompé dans son coaching…

André Villas-Boas a décidé de conserver sur le terrain Germain et Benedetto alors que Payet, Sanson et Sarr ont été remplacés. L’entrée de Thauvin et Sakai n’a pas amené de la sérénité et l’égalisation est arrivée par ce côté droit. Une analyse que le coach portugais à lui-même faite une fois la frustration de la fin de match évacuée…

Peut-être que Villas-Boas s’est trompé aussi avec ses changements — Sauzée

« Pour moi, il y a penalty pour Amiens. Mais cette réaction, c’est celle d’un entraîneur à chaud qui est frustré, qui pensait peut-être aussi obtenir un coup franc dans la dernière minute de jeu, alors qu’il n’a pas été accordé par l’arbitre. Il y a plein de choses. Peut-être qu’il s’est trompé aussi avec ses changements. Et puis, quand l’OM gagne 2-0 à 10 minutes de la fin, il faut tenir le résultat. Et ça n’a pas été le cas, donc je pense que Villas-Boas a surtout beaucoup de frustration ». Franck Sauzée – Source: Canal+