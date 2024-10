L’OM n’a pas fait mieux qu’un match nul face au dernier de Ligue 1 Angers (1-1) en ouverture de cette 7e journée de Ligue 1 ! Voici le replay du débrief à chaud de ce match avec notre journaliste Nicolas Filhol et nos invités Yacine Youssfi et Hakim Zhouri. Au menu : les 3 enseignements du match, l’analyse à chaud et vos questions. Greenwood a-t-il trop forcé ? Carboni ce n’est pas encore ça, ne pas se cacher derrière l’arbitrage ou encore l’absence de Merlin pèse…