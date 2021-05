OM – SCO Angers : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit Angers pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Angers aura lieu à 21h au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis en direct sur C8.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Perrin, Caleta-Car, Alvaro, Lirola, Balerdi, Amavi

Milieux :

Kamara, Rongier, Sciortino, Ntcham

Attaquants :

Payet, Milik, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Dieng

👥 #OMSCO Les 2️⃣1️⃣ Olympiens convoqués par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avec la 1ère apparition de 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗦𝗰𝗶𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗼 dans le groupe 👶🔵⚪️ pic.twitter.com/lIO6n16beS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 15, 2021

Angers

Gardiens :

Bernardoni, Butelle

Défenseurs :

Pavlovic, Thomas, Mouanga, Manceau, Falouh, Capelle

Milieux :

Bobichon, Mangani, Fulgini, Taïbi

Attaquants :

Diony, Bahoken, Cabot, Pereira Lage, El Melali, Thioub, Fatar, Cho

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Balerdi, Alvaro, Perrin – Nagatomo, Gueye, Kamara, Lirola – Payet, Thauvin, Milik

Angers :

Bernardoni – Manceau, Pavlovic, Thomas, Capelle – El Melali, Bobichon, Mangani, Thioub – Fulgini, Bahoken.

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de ceT OM – ANGERS

L’arbitre désigné pour OM – Angers ce dimanche est monsieur Frank Schneider, qui sera assistée par Gilles Lang et Frédéric Hebrard en touches et le 4e arbitre sera William Toulliou. A la vidéo, on retrouvera Bastien Dechepy et Lionel Jaffredo.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h00 (*)

– Passages nuageux (nuageux 91%)

– Pourcentage de pluie : 7%

– Température 18°C / ressentie 15°C

– Vent : WNW 20 km/h

– Taux d’humidité : 75%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS ANGERS EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 17 Match nul : 13 Victoires Angers : 13

Déclarations d’avant-match

« La saison a été très difficile pour tout le monde. Elle était bizarre, sans supporter dans le stade. On a l’occasion de changer la donne. Cela passe par des victoires aux deux derniers matchs. L’objectif, c’est l’Europa League. Après on réfléchira à ce qui n’a pas été. Mais le plus important c’est dimanche. Personnellement j’ai besoin de faire mieux. Le dernier match a été une catastrophe, on a été nuls. On a changé beaucoup de choses. On est à la fin de la saison. C’est un peu difficile. On a besoin d’avoir de la personnalité et d’être concentré. Perso, j’ai besoin de faire mieux les choses. J’en ai conscience » Alvaro – Source : Conférence de presse (14/05/21)

il faudra laisser un peu de temps A SAMPAOLI pour qu’il puisse mettre en place le style de jeu qu’il prône

«Ils ont un objectif très important pour eux (la course à la Ligue Europa), ils ont raté leurs deux derniers matches, ils vont avoir à coeur de se racheter, ils ont leur destin entre leurs mains. On doit faire fi de tout ça pour faire un bon résultat, un bon match, ça va souvent de paire. L’organisation a changé avec Sampaoli. Après, il faudra lui laisser un peu de temps pour qu’il puisse mettre en place le style de jeu qu’il prône. On voit ce qu’il veut faire, mais pour que ça marche, il faut que les joueurs adhèrent et soient en capacité d’adhérer, donc il faut qu’il les choisisse.» Stéphane Moulin – Source : Conférence de presse (14/05/2021)

« J’ai le même discours qu’après la défaite face à l’ASSE, se concentrer sur le championnat, on sort d’une saison compliquée. Il ne faut penser qu’au moment présent. Il s’agit d’être conscient de ce qu’on a besoin. Il faut tout faire pour gagner et nous responsabiliser sur ce qui va être une finale » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (14/05/21)