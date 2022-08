OM : Sead Kolasinac donne son avis sur le système Tudor

Titulaire lors de la large victoire à Nice ce dimanche (0-3), Sead Kolasinac est revenu en conférence de presse sur son positionnement et sur le système de jeu mis en place par Igor Tudor.

Pour la première fois de la saison, Sead Kolasinac a débuté une rencontre contre Nice ce dimanche. Si les attaquants niçois se sont montrés maladroits dans l’animation offensive, le défenseur bosnien s’est montré solide et concentré. Il a cédé sa place à Éric Bailly à l’heure de jeu. Interrogé en conférence de presse ce mardi, il a parlé de son positionnement et du système que veut mettre en place Igor Tudor à Marseille.

» J’aime jouer piston et défenseur central gauche. La position plus basse me plaît plus en ce moment avec la façon dont on joue. C’est bien pour moi de jouer dans les 3 derniers. La façon dont on veut jouer, c’est surtout chercher les 1vs1 même derrière. Quand Nuno Tavares doit être plus haut, moins plus bas pour le couvrir. Je sais comment l’aider » Sead Kolasinac – Source : Conférence de presse (30/08/2022)

