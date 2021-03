OM: Second procès après les incidents à la Commanderie en cours…

Après les incidents de la Commanderie du 30 janvier dernier, plusieurs supporters se retrouvent face à la justice. Un premier procès s’était déroulé le 24 février dernier. Un second s’ouvre aujourd’hui pour cinq supporters marseillais, dont deux leaders de groupes: Rachid Zéroual et Christophe Bourguignon.

Le 30 janvier dernier, plusieurs centaines de supporters marseillais se sont rendus devant la Commanderie et ont causé de gros dégâts. Des arbres en feu, des vitres cassées, les fans souhaitaient une révolution au sein du club, avec Jacques-Henri en ligne de mire. Un premier procès avait eu lieu le 24 février. Aujourd’hui, cinq de ces fans sont devant la justice, dont Rachid Zeroual et Christophe Bourguignon, responsables, respectivement, des South Winners et des Ultras. S’ils n’étaient pas présents à la Commanderie ce jour-là, ils sont suspectés d’avoir poussé les autres supporters à agir de telle manière.

De lourdes sanctions à prévoir ?

Lors de ces évènements, le Président de l’époque, Jacques-Henri Eyraud, demandait de lourdes sanctions à l’encontre des supporters. La justice pourrait répondre à ses attentes puisque Zéroual et Bourguignon pourrait être condamnés jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amendes chacun. Le journaliste du Parisien, Jean Saint Marc suit cette audience :

Mehdi D. a été vu en train de frapper la fenêtre du PC sécurité de la #Commanderie avec une barrière puis jeter un fumigène allumé à l’intérieur. Ça s’annonce compliqué pour lui, d’autant que son ADN a été retrouvé. #supporters #ultras #commanderie #OM #teamOM — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) March 22, 2021

Quand il a vu que la manifestations a dégénéré, Rachid Zeroual a « foutu le camp. » Il dit qu’il s’est « senti trahi » et assure avoir donné des ordres clairs : la manifestation devait rester pacifique. #supporters #ultras #commanderie #OM #teamOM — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) March 22, 2021