OM – Sélection : Entre la France et le Sénégal, Gueye a tranché !

Indécis concernant son choix de sélection nationale, le milieu de l’Olympique de Marseille Pape Gueye a enfin tranché selon les informations du journal L’Équipe…

Légèrement moins utilisé par Jorge Sampaoli cette saison, le milieu de terrain Pape Gueye doit faire face à une concurrence élevée dans le cœur du jeu marseillais. Mais son manque de temps de jeu n’a pas dissuadé Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, à tenter sans relâche de faire jouer Gueye sous le maillot des Lions de la Teranga.

Originaire de Montreuil, dans la banlieue parisienne, Pape Gueye est en effet le fils de deux parents sénégalais. Une situation qui l’a sans doute convaincu dans son choix de sélection nationale…

Pape Gueye a choisi le Sénégal !

Appelé à dix reprises chez les U18 et U19 de l’Équipe de France, Pape Gueye n’est jamais parvenu à percer dans l’échelon national supérieur. En effet le milieu de terrain de l’OM n’a jamais été appelé chez les Espoirs. De plus, le sélectionneur du Sénégal lui aurait signifier qu’il comptait sur lui pour la prochaine CAN, qui aura lieu dans trois mois au Cameroun. Un enjeu sportif qui a sans doute convaincu Pape Gueye…