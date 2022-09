OM : Selon Riolo, « son image ne le sert pas »

Dans le podcast « After Marseille » diffusé sur RMC, Daniel Riolo et Florent Germain on débattus sur le statut et le niveau actuel de Valentin Rongier après que Igor Tudor aie loué ses qualités en conférence de presse. Sous coté ? Equipe de France ? Voyons ce qu’en disent les deux chroniqueurs.

« Tête de footeux des années 70 »

Le débat commence par aborder l’image du joueur que le desservirait d’après Daniel Riolo :

« Depuis qu’il est arrivé à l’OM, je pense que c’est un très bon joueur, sous coté. Ses premiers matchs à l’OM n’on pas toujours été simples, […]mais rapidement il a trouvé sa place. L’année dernière, très bonne saison, et là dès qu’il joue il est bon! Je ne suis pas étonné de ce que dit Tudor et je pense la même chose. Je pense que vu qu’il a pas la grosse carrure et la gueule de joueur de foot moderne mais plutôt une tête de footeux des années 70, son image ne le sert pas, mais c’est un très bon joueur ! » Daniel Riolo – source : After Marseille sur RMC – 19/09/2022

Pas assez de références pour l’Equipe de France

La discussion évolue en évoquant le niveau actuel du milieu de terrain ainsi que son CV, moins fourni que ses concurrents pour une place en équipe de France :

« Ca dépend de ce que l’on dit par sous-coté ? Si c’est au niveau des médias ou des supporters, pas sur parce que ça fait longtemps, nous à RMC que l’on loue les qualités de Rongier. […] Pour moi il est quand même capitaine, il est titulaire indiscutable, il est sur une progression constante donc ceux qui n’aiment pas Rongier, tant pis pour eux ! Les faits parlent pour lui ! Il est sous-cotés peut être par une minorité mais on se rend de plus en plus compte qu’au final, c’est un joueur important ! […] Si on lui pose la question sur l’Equipe de France, au delà de la langue de bois, en off il nous dirait qu’il faudrait qu’il franchisse un petit palier, il est pas si loin mais il manque ses stats là. Quand il aura franchi ce palier là, peut être après avoir joué dans un autre championnat, peut être qu’il goutera à l’équipe de France » Source : Florent Germain – source : After Marseille sur RMC – 19/09/2022

« Pour les statistiques, il y a un joueur au PSG qui fait zéro statistique et que tout le monde prend pour une grosse star et pourtant il évolue au PSG hein (Marco Verrati). Le problème c’est de savoir si c’est un joueur de Ligue des Champions ? Je ne sais pas, je ne l’ai jamais vu à ce niveau. Un joueur de Premier League ? J’ai envie de te dire non. Au Real ? Je ne crois pas. Au Barca ? Probablement pas. Le problème c’est de savoir quelle est sa dimension. En équipe de France, y’a des mecs qui on l’air plus forts que lui en ce moment. Il y a Veretout, Deschamps est plus sensible à son CV car il a joué en Italie et en coupe d’Europe. Rongier joue en Ligue 1 qui, je le répète, est un championnat mineur, donc il n’a pas assez de références ! » Daniel Riolo – source : After Marseille sur RMC – 19/09/2022

