OM : Sept joueurs particulièrement ciblés par De Zerbi !

À l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi ne laisse plus de place à l’approximation. Après une trêve pendant laquelle il a pris la parole devant son groupe, l’entraîneur italien a clairement annoncé que la forme à l’entraînement serait désormais le critère principal pour déterminer qui jouerait. Un message fort qui vise directement sept joueurs : Koné, Balerdi, Wahi, Greenwood, Rowe, Merlin, et Brassier.

Les joueurs de l’OM sont réunis à Mallemort, à 1h de Marseille, pour un stage de cohésion cette semaine destiné à renforcer les liens et le mental de l’équipe, avec des activités variées comme des ateliers et des marches en collines. Ce stage « team building » vise à renforcer l’exigence et la solidarité du groupe avant des matchs cruciaux, notamment contre Monaco. Le coach De Zerbi a durci son discours selon RMC et va demander plus d’investissement.

Koné, Balerdi, Wahi, Greenwood, Rowe, Merlin, et Brassier

Le cas de Lilian Brassier est particulièrement symbolique. Arrivé cet été en provenance de Brest cet été, le défenseur central n’a pas été retenu pour la dernière rencontre face à Lens. Bien qu’il soit un renfort de taille, De Zerbi semble estimer qu’il n’a pas encore montré suffisamment d’implication et de régularité pour intégrer le groupe. Brassier n’est pas le seul dans cette situation. Selon RMC, l’entraîneur a explicitement mentionné d’autres joueurs comme Balerdi, Wahi, et Greenwood, qui, malgré leur potentiel, peinent à répondre aux attentes de De Zerbi en termes d’exigence et de constance. Le cas de Rowe et Merlin, également cités, reflète cette volonté de remettre tout le monde en question.



Pour De Zerbi, le manque de régularité de ces joueurs est un frein à l’atteinte des objectifs collectifs. Il a souligné qu’un gros potentiel ne suffit pas et que seul le travail à l’entraînement permet de garantir une place dans le onze. Ainsi, les joueurs ciblés par De Zerbi sont invités à se montrer à la hauteur de leurs capacités, sans quoi ils risquent de rester sur le banc.

Cependant, tous les joueurs ne sont pas dans cette zone de turbulences. À l’opposé, Bamo Meïté, malgré seulement 24 minutes de jeu cette saison, semble avoir trouvé la confiance de son entraîneur. De Zerbi le considère comme un joueur méritant sa place dans le groupe, grâce à son implication croissante à l’entraînement.