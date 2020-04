OM – Sertic : « André Villas Boas est très content de moi ! »

Le milieu de terrain de l’OM Grégory Sertic, s’est exprimé sur BeIn Sports ce vendredi. Il a évoqué sa situation à l’olympique de Marseille ainsi que son avenir.

L’ancien joueur des girondin de Bordeaux Grégory Sertic a vécu une saison blanche à l‘OM. André Villas Boas l’a en effet mis de côté tout au long de la saison. Interrogé par beIN Sports, il a évoqué sa situation à l’Olympique de Marseille ainsi que son avenir :

A lire aussi : OM – La journée de confinement des Olympiens !

J’ai envie de trouver un nouveau projet — Sertic

« Aujourd’hui, je fais certes une saison blanche, mais je m’entraîne très sérieusement. Je suis professionnel. Le coach et les adjoints sont très contents de moi, ils n’ont rien à me reprocher. Je ne suis pas celui qui va foutre entre guillemets la merde dans un vestiaire, je ne suis pas comme ça, je n’ai pas été éduqué comme ça. (…) Mon avenir ? J’ai envie de trouver un nouveau projet, un projet qui peut juste me faire retrouver le plaisir de la compétition, de me battre pour mes coéquipiers. Trouver un club tout simplement, en Europe, en France… J’adore la MLS, donc pourquoi pas. » Grégory Sertic – Source BeIN Sport