OM : Sertic confirme la présence d’un cadre pour le choc face à Lyon !

L’OM accueille l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir en clôture de la 27e journée de championnat. Présent dans l’émission Late Football Club, l’ancien olympien Grégory Sertic affirme que Arek Milik sera à la disposition de Nasser Larguet pour ce choc au sommet…

En conférence de presse, Nasser Larguet est revenu sur l’apport indéniable de Milik dans le jeu marseillais. Une présence qui serait bien effective selon Grégory Sertic. L’ancien joueur de l’OM a en effet affirmé au Late Football Club que Milik pourrait disputer le match face à Lyon.

#Larguet : « Un garçon comme Milik peut prendre la profondeur et jouer dos au but, il peut jouer seul ou avec un autre attaquant. Thauvin, joue faux pied à droite. Leur retour nous donne d’autres cartes. » #LiveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 26, 2021

milik sera bien là dimanche — sertic

« Je vous confirme que Milik sera bien là dimanche. Il ne s’est pas juste entraîné, il est bien. Je pense qu’il sera sur le terrain, et même titulaire, j’en suis presque sûr avec les retours que j’ai eus. (…) Marseille a besoin d’un attaquant comme Milik. C’est vrai qu’ils sont en manque d’attaquants. On n’a pas encore vu (Valère) Germain avec (Dario) Benedetto ensemble sur un début de match. Milik et Germain titularisés à Lens (2-2), j’ai trouvé ça très intéressant. Germain a besoin d’un joueur comme Milik devant et les deux sont complémentaires, c’est ce qui manque un peu. Maintenant, il y a des petits jeunes qui poussent derrière donc je pense que Milik va se retrouver seul en pointe contre Lyon » Grégory Sertic – source : Late Football Club (26/02/2021)