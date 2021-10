OM: Seuls André et Djiku font mieux que Sampaoli

Jorge Sampaoli est connu pour avoir un caractère sanguin. Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, il semble garder son calme même s’il collectionne les cartons jaunes…

En effet, d’après OptaJean, le coach de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a reçu sept cartons depuis le 10 mars dernier, dont un rouge. Il est juste derrière Benjamin André et Alexander Djiku qui en sont à huit. Il est évidement l’entraineur le plus sanctionné du championnat de France, pourtant il semble se contrôler, comme on l’a vu ce mercredi face à Nice (1-1) lorsqu’il s’est retenu de contester une décision arbitrale…

7 – Cartons reçus en Ligue 1 depuis le 10 mars (1er match de Jorge Sampaoli sur le banc de Marseille), entraîneurs et joueurs confondus : 8 – Benjamin André 🇫🇷 et Alexander Djiku 🇬🇭 7 – JORGE SAMPAOLI 🇦🇷 (6 jaunes, 1 rouge) Dénigré ? #OGCNOM pic.twitter.com/VQ9VWTQtxh — OptaJean (@OptaJean) October 28, 2021

Après avoir enchaîné deux 0-0 face à la Lazio, l’Olympique de Marseille a marqué un but face à Nice par l’intermédiaire de Dimitri Payet, mais n’a pas pu s’imposer. Si les résultats sont moins bons qu’en début de saison, Jérôme Rothen a confiance en Sampaoli :

Sampoli a les qualités pour relancer l’OM– Rothen

« Sampaoli a les qualités pour relancer l’OM. D’autant plus que sur les derniers matchs, il a changé les choses et fait preuve de pragmatisme. Contre la Lazio, c’était plus facile à lire son dispositif. Il a ramené une vraie communion avec les gens et le côté spectacle. Les résultats ont été un peu moins bons. Il a dû se dire qu’il fallait garder le côté spectaculaire, mais surtout prendre des points. La confiance peut s’évader si les résultats ne sont pas là. Depuis la défaite Lille, il a été au bout de ce qu’il faisait dans sa folie. Contre la Lazio et Paris, ils ont été bons défensivement et devant, ils sont très dépendants de Payet. » Jérôme Rothen— Source: RMC (27/10/21)