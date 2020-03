OM : « Si derrière on ne se re-qualifie pas, on va sombrer pour deux ou trois ans de plus… »

Nouvel extrait du dernier Débat Foot Marseille, le talk show de Football Club de Marseille. Nos intervenants évoquent la stratégie financière de l’OM et le Fair Play financier qui pourrait sanctionner lourdement le club marseillais. A voir en images ci-dessous :

Les finances de l’OM sont dans le rouge. Nos intervenants, Nicolas Filhol (journaliste FCM), Adam Lablack (Producteur, distributeur de films), et Benjamin Courmes évoquent les possibles sanctions du Fair Play financier à l’encontre de l’Olympique de Marseille :

Ce n’est pas impossible, mais ce sera très difficile

» Si tu t’étais qualifié pour la ligue des champions la saison où l’on a disputé la finale de la Ligue Europa, on n’en serait très probablement pas là aujourd’hui. On n’aurait pas un tel déficit, c’est vraiment là que s’est joué l’avenir du projet. Si maintenant tu arrives enfin à prendre le wagon de la Ligue des champions la saison prochaine, et que tu parviens à la jouer régulièrement sur plusieurs saisons, tu peux te refaire financièrement. ». Benjamin Courmes – Source : Football Club de Marseille

» Le problème c’est qu’il faut avoir un effectif pour pouvoir jouer à la fois la ligue des champions et le podium en championnat pour pouvoir se qualifier de nouveau la saison d’après. Il faut avoir des joueurs de haut niveau et un banc costaud. Sans argent ce sera très compliqué de construire un tel effectif ». Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille

« Et en même temps, c’est là tout l’enjeu de l’OM et des dirigeants. Ce n’est pas impossible, mais ce sera très difficile. Il faudra être très bon et très malin. L’enjeu majeur ce sera de se qualifier au moins deux fois de suite en Ligue des champions. Si derrière on ne se re-qualifie pas, on va sombrer pour deux ou trois ans de plus… ». Adam Lablack – Source : Football Club de Marseille

