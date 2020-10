OM : « Si Villas-Boas est resté pour faire ça, ça ne valait pas le coup de rester alors… »

Extrait du dernier « Débat Foot Marseille » ce lundi consacré au jeu proposé par l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison.

Notre journaliste Nicolas Filhol n’est pas du tout satisfait du jeu proposé par l’OM en ce début de saison. Il se montre très critique vis-vis de l’entraineur du club marseillais :

C’est quoi ce jeu ?

« Je pensais attendre après la trêve internationale pour tirer des conclusions, mais la ça commence à m’énerver en fait… Villas-Boas il est resté un an de plus à l’OM pour proposer ça ? Ça ne valait pas le coup de rester alors… Si c’est pour jouer tout le temps défensif, ca va commencer à être gonflant. Que tu joues comme ça contre Paris, ça passe, mais à la maison contre Metz et Saint Etienne, c’est pas possible… Mais c’est c’est quoi cette équipe ? Je veux bien qu’il y ait des joueurs qui ne sont pas bien physiquement, mais je ne comprends pas ce que Villas-Boas veut mettre en place. On va jouer Bordeaux après la trêve, là, je veux voir un OM conquérant. S’il nous remet une équipe défensive, ça va commencer à me gonfler, même si j’adore le personnage et sa manière de communiquer. L’OM ça doit jouer vers l’avant, presser haut, étouffer l’adversaire… A un moment donné, AVB, il faut qu’il remette tout le monde en place! C’est quoi ce jeu là ? Tu joues comme Angers, mais on n’est pas Angers… » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille

