Après avoir engrangé du temps de jeu lors des matchs de préparation, Simon Ngapandouetnbu a été présélectionné avec le Cameroun pour disputer les éliminatoires de la coupe du monde 2022.

Son nom n’était pas forcément attendu dans la liste. Simon Ngapandouetnbu figure pourtant bel et bien dans la liste des présélectionnés du Cameroun pour disputer les éliminatoires de la coupe du monde 2022 au Qatar. À seulement 18 ans, le gardien de but formé à l’OM connaît sa première convocation avec les Lions Indomptables. Une belle surprise étant donné qu’il n’a jamais disputé de rencontres dans le championnat de France depuis la signature de son premier contrat professionnel avec l’OM en 2019.

Gardien numéro 3 dans la hiérarchie

Toutefois, comme la saison dernière, le jeune gardien olympien a eu l’opportunité de se montrer lors de la préparation estivale. En effet, il a profité des vacances de Steve Mandanda et de l’absence de Pau Lopez pour dévoiler son talent. Après avoir gardé sa cage inviolée face à Martigues (3-0), Simon Ngapandouetnbu n’a encaissé que deux petits buts face à Sète (2-1) et Servette (3-1). Des prestations qui semblent avoir satisfait Jorge Sampaoli ainsi que le sélectionneur du Cameroun, Toni Conceição. Malgré le départ de Yohann Pelé à l’issue de la saison, le gardien camerounais reste le numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens de but du club. En effet, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont recruté Pau Lopez afin de le mettre en concurrence avec Steve Mandanda cette saison et de préparer sa succession dans un avenir plus ou moins proche. En l’absence de Pau Lopez, qui se remet de sa blessure à l’épaule, Simon est à l’heure actuelle le numéro 2 de l’effectif.

Présélectionnés parmi les 32 joueurs camerounais, reste à savoir s’il sera de la liste finale du sélectionneur camerounais dans les jours à venir. Lors des éliminatoires de la coupe du monde 2022, le Cameroun affrontera le Malawi ainsi que la Côte d’Ivoire. Les deux rencontres auront lieu début septembre. S’il est appelé, Simon devrait retrouver l’ancien milieu de terrain olympien Zambo Anguissa.