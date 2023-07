OM : Soglo, cette révélation qui a des airs d’une légende de Chelsea !

D’après Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens à Chelsea, Emran Soglo peut évoluer au poste de latéral gauche. Il lui rappellerait une légende des Blues…

L’Olympique de Marseille laisse un peu plus de place aux jeunes joueurs lors de ces matchs amicaux. Mughe et Soglo ont été les deux joueurs les plus en vue lors de cette phase de préparation. Le latéral gauche a impressionné par sa vitesse et sa technique. La Provence a questionné Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens à Chelsea qui a connu Soglo lorsqu’il était plus jeune.

Il me rappelle un peu Ashley Cole

« Sur le terrain, c’est un gamin qui dénotait par sa vivacité, sa capacité à répéter les efforts. Il courait partout, explique Christophe Lollichon à La Provence. Il faisait la différence par sa technique, la qualité de son pied gauche qui est clinique. Il a connu une progression assez linéaire. Emran a beaucoup de volume et techniquement, il est doué. Je ne suis pas étonné de le voir sur le flanc gauche. Il me rappelle un peu Ashley Cole. Gestuellement, il est très au-dessus de la moyenne

Une préparation qui porte ses fruits

Recruté comme d’autres joueurs à la porte du monde professionnel, Emran Soglo pourrait être la première vraie réussite du projet de post-formation marseillais, initié par Pablo Longoria. Cet été, l‘OM a réalisé un gros nettoyage au sein de son centre de formation mais contrairement aux Gebreyesus et autres joueurs arrivés pour finir leur formation en Provence, Soglo est resté. Le club phocéen semble donc lui faire confiance et Marcelino aussi.

Depuis le match face au Nîmes Olympique, Emran Soglo n’a plus quitté son couloir gauche. Toujours en attente du retour de convalescence de Renan Lodi, Marcelino a décidé de faire confiance à sa pépite de 18 ans lors des deux autres matchs de préparation. Très juste dans ses choix et intéressant balle au pied, Soglo pourrait avoir gagné sa place dans l’effectif.

Selon L’Équipe, Marcelino et Pablo Longoria pourraient même revoir leurs plans de mercato afin de laisser sa chance au jeune anglais. Pour le board marseillais, la mission initiale était d’aller recruter deux latéraux (droit et gauche), mais désormais, l’objectif serait d’en trouver un, capable d’assurer des deux côtés, pour laisser un peu de place au néo-latéral marseillais. Ce joueur pourrait être Joakim Maehle, le danois ultra polyvalent de 26 ans a tapé dans l’œil de Longoria mais les négociations avec l’Atalanta s’annoncent difficiles.