OM : soirée cauchemardesque pour Elye Wahi, De Zerbi à la rescousse !

Pour la deuxième journée de Ligue 1, l’OM recevait le Stade de Reims. Un match pour confirmer la démonstration des hommes de De Zerbi face à Brest, mais la soirée a vite tourné au cauchemar pour Elye Wahi.

Pour sa première au vélodrome sous les couleurs de l’OM, la fête n’était pas au rendez-vous pour Elye Wahi. Malgré une bien meilleure présence dans le jeu que face à Brest, l’attaquant français loupe trois grosses occasions de tuer le match en première mi-temps. Une avec les cages grandes ouvertes suite à un ballon relâché par Diouf.

Puis sur un face-à-face avec le gardien, et enfin sur un ballon sauvé in extremis sur la ligne par Okomu.

Un black-out des Marseillais permet aux Rémois de prendre l’avantage en seconde période (2-1), avant que Mason Greenwood remette les compteurs à zéro (2-2). À la 67ème minute, Elye Wahi quitte la pelouse sous la bronca du Vélodrome, remplacé par un Jonathan Rowe qui a sonné la révolte marseillaise.

« Je le défendrai comme mon fils »

En conférence de presse d’après-match, son entraîneur Roberto De Zerbi a souhaité défendre son joueur : « Au-delà des buts qu’il a ratés, je suis désolé pour lui. C’est un garçon très sensible. On a une très belle relation lui et moi. Je le défendrai comme mon fils. Plus que la plupart des joueurs, il est très content d’être ici. La saison vient de commencer. Il a été sifflé, c’est malheureux pour lui mais il va montrer sur le terrain ce qu’il sait faire ».

La belle stat d’Harit

Depuis quelques semaines, Amine Harit est cité comme un joueur susceptible de quitter l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif serait une piste du Genoa mais il n’aurait pas l’intention de quitter le club. Il le montre d’ailleurs sur le terrain avec de belles performances, notamment ce dimanche où il a été une nouvelle fois décisif.

Stat pertinente : Amine Harit a été impliqué sur 3 buts comme le rappelle Opta, soit autant qu’en 38 rencontres avec l’Olympique de Marseille sur les deux dernières saisons. Une preuve que le joueur est compatible avec le jeu prôné par Roberto De Zerbi et qu’il mérite certainement sa place dans l’effectif.

