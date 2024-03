OM : Soirée difficile pour les Bleus, entrée timide de Clauss

Mis sur le banc lors de la rencontre face à l’Allemagne ce samedi, Jonathan Clauss a remplacé Jules Koundé à l’heure de jeu, sans réel impact dans le jeu.

L’Olympique de Marseille a vu plusieurs de ses éléments rejoindre leur équipe nationale. Parmi eux, Jonathan Clauss qui est avec les Bleus, appelé par Didier Deschamps malgré les récentes polémiques autour du joueur. Finalement, Clauss n’aura pas été titulaire contre l’Allemagne, au profit de Koundé. Ni l’un, ni l’autre n’aura vraiment eu d’impact sur ce match qui a été à sens unique pour les Allemands : une défaite 2-0 à Lyon pour les Français qui ont eu du mal à être dangereux et à contenir les offensives des joueurs de Julian Nagelsmann.

Pour cette défaite cuisante à Lyon, le sélectionneur français a pris la défense de ses joueurs. En effet, Didier Deschamps a endossé la responsabilité au micro de TF1 après la rencontre. « Je pense que l’on n’y était pas, avec ce que demande un match de haut niveau comme ça… Quand on voit notre début de match, avec ce but où l’on est à l’arrêt. Ce n’est pas intentionnel, on n’avait pas tous les ingrédients. Est-ce qu’on en avait les moyens ? Peut-être pas. Je ne suis pas là pour leur raconter des histoires, le premier responsable c’est moi. Les Allemands étaient sur une série négative, mais ils ont fait des choses mieux que nous. Dans l’engagement et l’agressivité, on était en dessous. Il y avait pas mal de pépins, au lieu d’être un pic aujourd’hui, ça a été un creux. »

Vendredi 22 mars

Maroc 1–0 Angola / AZZEDINE OUNAHI

Sénégal 3-0 Gabon / PAPE GUEYE, ILIMAN NDIAYE ET ISMAÏLA SARR

Samedi 23 mars

France 0–2 Allemagne / JONATHAN CLAUSS

Danemark 0–0 Suisse / ULISSES GARCIA

Mardi 26 mars

France – Chili / JONATHAN CLAUSS

Sénégal – Gabon / PAPE GUEYE, ILIMAN NDIAYE ET ISMAÏLA SARR

Maroc – Mauritanie : AZZEDINE OUNAHI

Irlande – Suisse / ULISSES GARCIA