OM : Son absence de l’équipe n’était pas (uniquement) un choix de Sampaoli finalement !

Jorge Sampaoli dispose de certains éléments incontournables dans son onze (Saliba, Peres, Guendouzi, Payet…), par contre un turnover est plus grand sur d’autres poste. C’est le cas en défense centrale ou la place restante est partagée entre Balerdi, Alvaro et Caleta-Car. L’argentin avait un peu disparu des radars, pour cause de blessure.

On pensait que Sampaoli avait choisi Caleta-Car et Alavaro pour des raisons sportives, finalement, Leo Balerdi a expliqué en conférence de presse jeudi qu’il avait été blessé avec une rechute. Ce dernier compte bien retrouver un rôle important…

J’ai eu une blessure et une petite rechute, donc j’étais un petit peu écarté des terrains — Balerdi

« On a fait un bon match. La première période a été meilleure que la deuxième. On est contents, on voulait s’imposer et se qualifier, c’est ce qu’on a fait. On doit jouer pour gagner tout ce qui se présente à nous. Donc on doit essayer de gagner cette compétition, par respect pour le club et ses supporters, même si on espérait surtout continuer en Ligue Europa. J’ai été très à l’aise, ce soir. C’est vrai que ce n’est pas habituel que moi je joue à droite, et que William Saliba soit plus au milieu. On a réussi à trouver de bonnes passes, à faire de bonnes relances. On a aussi su bien fermer les espaces. De toute façon, quand l’entraîneur te demande quelque chose, il faut savoir répondre présent. S’il me demande d’être gardien, et bien je vais jouer gardien, je ferai le nécessaire. (…)

Personnellement, je veux jouer. J’ai eu une blessure et une petite rechute, donc j’étais un petit peu écarté des terrains. Mais là, je suis à 100% à nouveau avec l’équipe, je me sens bien à l’entraînement et je suis très content d’avoir retrouvé l’équipe et d’avoir rejoué aujourd’hui ». Leonardo Balerdi – Source: Conférence de presse (09/12/2021)

Prêté la saison passée par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a finalement rejoint définitivement l’Olympique de Marseille cette saison. Toutefois ses prestations sont parfois entachées d’erreurs problématiques. Le principal intéressé avait apporté un élément de réponse sur la cause de ces bourdes.

J’avais peu de matches disputés en professionnel à Boca ou au Borussia Dortmund – Balerdi

« Je pense que ce sont des erreurs que j’ai faites lors des premiers matches. Je le rappelle, même si on en a déjà parlé, j’avais peu de matches disputés en professionnel à Boca ou au Borussia Dortmund. C’est vrai que j’ai côtoyé de très grands joueurs, mais je n’avais pas cette compétition que j’ai eue tout de suite à Marseille, avec beaucoup de matches disputés. Oui, on pourrait dire qu’il y a eu ces petites erreurs de jeunesse. Mais j’ai travaillé et je travaille toujours dessus. Je pense commettre moins d’erreurs maintenant et qu’il y en aura de moins en moins avec le temps. Je continue de travailler sur cette concentration et de m’améliorer pour aider l’équipe au maximum.

Le mental des joueurs de football est très important. Un joueur qui est concentré et heureux jouera toujours mieux. C’est vrai que c’était un des sujets qui me trottaient un petit peu dans la tête, mais je dois aussi savoir mettre cela de côté et penser au football. Ce sont des choses que j’ai apprises et qu’on apprend avec l’expérience. Il y avait bien sûr cette incertitude : allais-je rester à Marseille ou repartir dans mon club parce que je n’étais que prêté ? Ce sont des choses qui jouent, cela donne une pression supplémentaire, mais je pense avoir fait plutôt bien les choses, car je suis resté à Marseille, qui est le club où je voulais être » Leo Balerdi – source : Foot Mercato (20/11/2021)