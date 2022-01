OM : Soulagé, Desio explique les cas Milik et Mandanda…

L’OM s’est imposé aux tirs au but face au MHSC samedi soir en 8e de finale de Coupe de France. Après cette qualification, l’entraineur adjoint de Jorge Sampaoli (suspendu), Jorge Desio s’est exprimé en conférence de presse…

Jorge Desio est revenu sur cette qualification, mais aussi sur le but de Milik et l’absence de Mandanda. Le portier français a reçu un coup à la cheville, il n’était pas à 100% pour débuter cette rencontre.

Arkadiusz est irréprochable dès qu’on fait appel à lui — Desio

« On est contents d’avoir franchi l’obstacle Montpellier, c’est un soulagement. Il a fallu aller jusqu’à la séance des tirs au but, une vraie souffrance. On savait que l’adversaire en face nous mettrait en difficulté. On est tombés sur une bonne équipe, en France, le niveau est relevé, et ça ne m’étonne pas qu’ils aient joué bloc bas. On ne marque pas assez de buts, mais on essaye de le faire, on travaille notre animation offensive chaque jour à l’entraînement. C’est un point important, on en est conscients. (…) C’est notre buteur en Coupe de France, il en est déjà à cinq réalisations. On a préféré faire débuter un autre joueur, mais Arkadiusz est irréprochable dès qu’on fait appel à lui. Il l’a encore montré ce soir.(…) Mandanda ? Steve Mandanda n’a pas démarré pour une simple et bonne raison : il a reçu un coup à une cheville il y a quelques jours et il ne se sentait pas à 100 %. Il a eu une discussion avec le coach, et la décision a été prise après cet échange ». Jorge Desio – source : Conférence de presse / l’Equipe (29/01/2022)

